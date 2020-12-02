РИАМО - 2 дек. В Москве открыли восьмой пункт сдачи плазмы с антителами к коронавирусу, теперь стать донором можно в больнице №1 имени Н.И. Пирогова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Еще один пункт было решено открыть в связи с большим количеством желающих стать донорами плазмы.

«В ноябре появились три дополнительные точки — их создали на базе второго отделения центра крови имени Гаврилова и отделений переливания крови в больнице имени А.К. Ерамишанцева и больнице №67 имени Л.А. Ворохобова», - говорится в сообщении.

Сдать плазму могут те, кто уже переболел коронавирусом. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет. После появления первых симптомов инфекции должно пройти пять недель. У донора не допускается наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

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2 ДЕКАБРЯ

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