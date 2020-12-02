РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 дек. Щелковский центральный Дворец культуры вошел в топ-10 лучших в Подмосковье, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Итоги рейтинга определили на заседании в министерстве культуры региона. Основывались в первую очередь на мнении жителей – в опросах участвовали почти 240 тысяч человек, что является рекордом за последние 5 лет», - говорится в сообщении.

Основными критериями оценки были: открытость и доступность информации об организации культуры, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организации культуры, удовлетворенность качеством оказания услуг, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Выбирали среди 247 организаций из 43 муниципальных образованиях Московской области: Дома культуры, библиотеки, музеи, театры, концертные организации и парки.