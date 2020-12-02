РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Свыше 50 дворовых территорий подмосковного Красногорска украсят к новогодним праздникам, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске управляющие компании украшают дворы и подъезды. Новогоднее убранство появится по 54 адресам муниципалитета», - говорится в сообщении.

Сотрудники ряда УК устанавливают праздничные ели во дворах, развешивают гирлянды, мишуру и другую праздничную атрибутику в подъездах многоквартирных домов.

«Это не является обязанностью УК, все оформление производится из личных средств организации. Несмотря на все сложности, готовимся встретить Новый год с хорошим настроением», - отметила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Красногорска Юлия Мелешкевич.

В подготовке МКД к Новому году приняли участие обслуживающие организации «ЖКХ Онлайн», «Жилищный трест и К», «Пегас-сервис», «Эталон», «Феникс» и другие.