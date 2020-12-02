РИАМО - 2 дек. Реанимационное отделение резервного госпиталя для Covid-пациентов открыли в павильоне №75 на ВДНХ в столице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В церемонии открытия принял участие мэр города Сергей Собянин. Первых пациентов реанимационный блок должен принять 4 декабря.

«Открываем один из крупнейших реанимационных блоков, созданный в госпитале на ВДНХ. Кроме того, в реанимационном блоке возможно будет проводить гемодиализ пациентам с Covid-19, страдающим почечной недостаточностью, а также оказывать другую специализированную помощь», – отметил Собянин.

Реанимационный блок рассчитан на 208 коек, размещенных в 24 палатах.

Реанимационные койки оборудованы специальными консолями для подачи сразу трех видов медицинских газов — кислорода, вакуума и сжатого воздуха.

Современное оборудование в отделении предназначено для оказания всех видов экстренной медпомощи, в том числе пациентам с полиорганной недостаточностью.

Шесть коек специально предназначены для пациентов с хронической почечной недостаточностью — на них можно проводить процедуры гемодиализа.

Резервный госпиталь на ВДНХ работает уже полтора месяца, он разделен на «чистые» и «грязные» зоны, здесь оборудованы санитарные пропускники. В госпитале трудятся свыше 1 тысячи человек, включая 272 врача.