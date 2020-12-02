РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Первых 17 добровольцев - участников пострегистрационных клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» - привили от коронавируса в городской больнице №1 подмосковного Красногорска в среду, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске первые 17 добровольцев привиты от Covid-2019», - говорится в сообщении.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» начались в Красногорской городской больнице №1 27 ноября. Со среды началась вакцинация добровольцев.

«Сначала идет скрининг – мы примем, обследуем и возьмем анализы у 550 пациентов старше 18 лет. Противопоказания для прививки – серьезные хронические заболевания. Далее все прошедшие отбор будут привиты», - сказала главный врач КГБ №1 Анжелика Евзерихина.

Скрининг уже прошли 50 пациентов.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» отличается полной безопасностью для добровольцев и удобством – она хранится при температуре плюс 2-8 градусов, то есть в обычном холодильнике.

Вакцинация проходит в два этапа. Первый этап – это одна доза препарата и через три недели – вторая. Два часа после укола пациент наблюдается в стационаре, далее – дистанционно, посещая больницу для сдачи анализов.

«Мы надеемся, что исследования пройдут успешно, вакцина поможет урегулировать ситуацию и снизить количество заболевших», - отметила Евзерихина.

Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины «ЭпиВакКорона» иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ «Вектор».

«Параллельно по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на базе медучрежений округа готовятся к открытию пункты вакцинации препаратом «Спутник V». Узнать подробности можно у своего участкового терапевта - направление на вакцинацию выдается только после врачебного обследования», - заключается в материале.

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