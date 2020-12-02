РИАМО - 2 дек. Во всех субъектах Российской Федерации созданы центры управления регионом и назначены руководители цифровой трансформации, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко провел совещание по подведению итогов исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по организации ЦУРов и по определению руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в каждом регионе до 1 декабря.

«В совещании в формате ВКС приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС Мария Шклярук, а также РЦТ федеральных органов власти и РЦТ в субъектах РФ», — говорится в сообщении.

Чернышенко обратил внимание на большую работу, проведенную по созданию ЦУРов во всех регионах.

«Проведена колоссальная работа – ЦУРы созданы во всех регионах, это действительно флагманский проект по взаимодействию с гражданами. Сейчас главное - удержать набранную скорость и войти на новый этап с теми же мощностями, а главное - увеличить в регионах оперативность реагирования на обращения граждан. На основе этих данных в дальнейшем будут приниматься управленческие решения с учетом социального запроса», — отметил зампред правительства России.

Чернышенко добавил, что в скором времени пройдет серия обучающих семинаров для сотрудников и руководителей ЦУРов.

В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что все регионы предоставили сведения о назначении руководителей цифровой трансформации. Он уточнил, что завершается процесс назначения ответственных за цифровую трансформацию в региональных органах власти.

Чернышенко добавил, что доклад о выполнении поручения направили президенту.

«Президентом озвучена национальная цель – о цифровой трансформации до 2030 года. Поэтому руководитель цифровой трансформации - ключевая должность в системе современного государственного управления. Во всех субъектах назначены руководители. Многие из них уже включились в работу, в том числе помогают запустить в своих регионах единый номер по Covid «122», — подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что где-то еще только предстоит наладить работу и взять нужный темп. Главное – организовать взаимодействие федеральных и региональных РЦТ для обмена опытом и масштабирования лучших практик по всей стране.

Вице-премьер РФ также рассказал о создании рейтинговой системы оценки результатов деятельности РЦТ в зависимости от уровня внедрения передовых технологий в регионе и работы ЦУРов по качеству и срокам реагирования на обращения жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился с РЦТ передовыми практиками, которые внедрены в Подмосковье.

«Главная задача цифры – делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса - проще. Внедряя цифровые решения в Подмосковье, мы смотрим в первую очередь, насколько они удобны и позволяют экономить ресурсы и время. В регионе предоставляются более 450 государственных и муниципальных услуг, и почти 200 из них оцифрованы. Каждую рабочую неделю мы начинаем с анализа обращений жителей, которые поступают через Центр управления регионом. Это позволило сократить количество жалоб в 2,3 раза – с 3,5 миллионов в 2018-м до 1,5 миллионов в 2019-м. За 11 месяцев этого года их только 850 тысяч», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил, что для организации эффективной работы необходим контроль, персональная ответственность на всех уровнях – от губернатора и профильных заместителей до конкретного исполнителя.

Воробьев подчеркнул, что в качестве хорошей мотивации для чиновников в Подмосковье служит рейтинг качества отработки обращений граждан.

Представители Ульяновской и Калужской областей также поделились опытом работы РЦТ на уровне региона.

Руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский в ходе совещания поблагодарил региональные власти и всех участников процесса за высокую вовлеченность.

Приоритетными направлениями по проведению цифровизации в регионах и на уровне федеральных органов власти определены социально-значимые отрасли, в которых фиксируется высокая потребность в электронных услугах. Речь идет о сферах образования, здравоохранения, городской среде, транспорте и логистике, а также государственном управлении.

Основные задачи руководителей цифровой трансформации - перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, эффективное управление регионом на основе полученных данных.