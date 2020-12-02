РИАМО - 2 дек. Во всех субъектах Российской Федерации созданы центры управления регионом и назначены руководители цифровой трансформации, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко провел совещание по подведению итогов исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по организации ЦУРов и по определению руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в каждом регионе до 1 декабря.
«В совещании в формате ВКС приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС Мария Шклярук, а также РЦТ федеральных органов власти и РЦТ в субъектах РФ», — говорится в сообщении.
Чернышенко обратил внимание на большую работу, проведенную по созданию ЦУРов во всех регионах.
Чернышенко добавил, что в скором времени пройдет серия обучающих семинаров для сотрудников и руководителей ЦУРов.
В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что все регионы предоставили сведения о назначении руководителей цифровой трансформации. Он уточнил, что завершается процесс назначения ответственных за цифровую трансформацию в региональных органах власти.
Чернышенко добавил, что доклад о выполнении поручения направили президенту.
«Президентом озвучена национальная цель – о цифровой трансформации до 2030 года. Поэтому руководитель цифровой трансформации - ключевая должность в системе современного государственного управления. Во всех субъектах назначены руководители. Многие из них уже включились в работу, в том числе помогают запустить в своих регионах единый номер по Covid «122», — подчеркнул Чернышенко.
Он добавил, что где-то еще только предстоит наладить работу и взять нужный темп. Главное – организовать взаимодействие федеральных и региональных РЦТ для обмена опытом и масштабирования лучших практик по всей стране.
Вице-премьер РФ также рассказал о создании рейтинговой системы оценки результатов деятельности РЦТ в зависимости от уровня внедрения передовых технологий в регионе и работы ЦУРов по качеству и срокам реагирования на обращения жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился с РЦТ передовыми практиками, которые внедрены в Подмосковье.
Губернатор отметил, что для организации эффективной работы необходим контроль, персональная ответственность на всех уровнях – от губернатора и профильных заместителей до конкретного исполнителя.
Воробьев подчеркнул, что в качестве хорошей мотивации для чиновников в Подмосковье служит рейтинг качества отработки обращений граждан.
Представители Ульяновской и Калужской областей также поделились опытом работы РЦТ на уровне региона.
Руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский в ходе совещания поблагодарил региональные власти и всех участников процесса за высокую вовлеченность.
Приоритетными направлениями по проведению цифровизации в регионах и на уровне федеральных органов власти определены социально-значимые отрасли, в которых фиксируется высокая потребность в электронных услугах. Речь идет о сферах образования, здравоохранения, городской среде, транспорте и логистике, а также государственном управлении.
Основные задачи руководителей цифровой трансформации - перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, эффективное управление регионом на основе полученных данных.
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