РИАМО - 2 дек. Активные работы по строительству ведутся на пяти станциях Коммунарской (Троицкой) линии метрополитена, там возвели ограждающие конструкции и вынесли инженерных коммуникаций, полным ходом идут земляные и уже начаты монолитные работы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работы по строительству метро развернуты на всех участках Большой кольцевой линии метро, на продлении существующих радиальных веток и на новых линиях. Напомню, что у нас на ближайшие три года большие планы по строительству метро за счет АИП: 58,1 километра линий метро, 25 станций, четыре электродепо», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на Коммунарской линии в рамках первого этапа идет работ по возведению пяти станций.

«Общая строительная готовность станции «Улица Новаторов» составляет порядка 25%, а станции «Университет дружбы народов» и «Славянский мир» готовы уже на треть. На двух других станциях участка — «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри» — также развернуто активное строительство», — добавил заммэра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на всем протяжении первой очереди строительства участка данной ветки подземки ведется проходка тоннелей, также утвержден архитектурный облик первых пяти станций.

Длина Коммунарской линии с 16 станциями составит порядка 38 километров. Станция «Севастопольский проспект» станет пересадочной на МЦК. С «Улицы Новаторов» можно будет пересесть на Большую кольцевую линию. На станции «Коммунарка» будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Фактически данная ветка будет дублером Калужско-Рижской линии и поможет разгрузить транспортные направления юго-запада и юга города.