РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») начал поставку оборудования для Курской АЭС-2, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«С производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» отправили конденсатосборники 1 и 2 ступени для оснащения первого строящегося энергоблока Курской АЭС-2. В комплект поставки вошли четыре аппарата. Конденсатосборники предназначены для сбора и отвода конденсата греющего пара из сепаратора-пароперегревателя СПП-1200ТОИ – нового аппарата для головного блока Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ», - говорится в сообщении.

Конденсатосборники относятся к емкостному оборудованию системы промежуточной сепарации и перегрева пара. Представляют собой горизонтальный сосуд с подвижными и неподвижными опорами и рядом патрубков для подвода и отвода конденсата. Длина емкостей от 4,5 до 7 метров, высота – почти 2 метра. Общий вес отгруженной продукции составил порядка 60 тонн. Срок службы оборудования 60 лет.

Конденсатосборники изготавливают из металла разной толщины. Так, например, конденсатосборники первой ступени - из тонкого металла толщиной 30 миллиметров. Для аппаратов второй ступени используют лист толщиной 75 миллиметров. Из-за применяемых толщин корпуса аппараты являются технологически сложным оборудованием при изготовлении.

В настоящее время в производстве находятся новые сепараторы-пароперегреватели для первого головного блока Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ.

Разработчики технического проекта и конструкторской документации – специалисты департамента атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они также осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными. Их сооружают по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Они соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями. «ЗиО-Подольск» изготавливает для двух энергоблоков станции основное оборудование машинного зала.