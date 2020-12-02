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Александр Манзюк
Столицу начинают украшать к новогодним и рождественским праздникам.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Около 4 тысяч световых конструкций заработают в Москве 14 декабря.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Также город украсят свыше 1 тысячи наряженных елок.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На городских территориях появятся порядка четырех тысяч световых объемно-декоративных конструкций.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: подготовка Москвы к новогодним праздникам
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: подготовка Москвы к новогодним праздникам
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Новым местом для новогоднего преображения стал парк Северного речного вокзала, в нем устанавливают 12-метровую ель.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: подготовка Москвы к новогодним праздникам
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: подготовка Москвы к новогодним праздникам
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: подготовка Москвы к новогодним праздникам
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Новогоднее оформление получат парковые территории, популярные пешеходные зоны, транспортные узлы и магистрали.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: подготовка Москвы к новогодним праздникам
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: подготовка Москвы к новогодним праздникам
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