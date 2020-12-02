РИАМО - 2 дек. В производственно-торговом здании на юге столицы в районе Каширского шоссе произошло возгорание в покрасочной камере, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС РФ.

Пожарным сообщили о срабатывании сигнализации на Каширском шоссе в доме 61, корпус 3А.

«Возгорание ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС», — говорится в сообщении.

Огонь распространился на площади 5 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.