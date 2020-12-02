РИАМО - 2 дек. Жители РФ назвали героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилу Багрова самым родным киноперсонажем, сообщает Газета.ru.

Фильм «Брат» повествует о молодом человеке, адаптирующемся к реалиям 1990-х. Главную роль сыграл Сергей Бодров. Лента Алексея Балабанова впервые была показана в 1997 году. Фильм получил Гран-при «Кинотавра», Бодров также получил приз кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

«На второй строчке рейтинга персонажей, которых соотечественники считают самыми родными, расположился студент Шурик из комедий Леонида Гайдая. На третьем месте оказался Семен Горбунков — герой Юрия Никулина из комедии Гайдая «Бриллиантовая рука», - говорится в сообщении.

В десятку самых родных киногероев у россиян также вошли Гоша из фильма «Москва слезам не верит», Саша Белый из «Бригады», Штирлиц из фильма «17 мгновений весны», Маэстро из кинофильма «В бой идут одни старики», Трус, Балбес и Бывалый из картин Гайдая, физрук Фома из «Физрука» и Доцент из «Джентльменов удачи».

Данное исследование среди жителей страны провел киноканал «Русский бестселлер».​​