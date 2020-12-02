РИАМО - 2 дек. Осенью на комплексы по переработке отходов компании «РТ-Инвест» поступило более 37 тысяч тонн отходов, это сравнимо с весом 37 Эйфелевых башен, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Сортировку на КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе прошли 160 тысяч тонн отходов, КПО «Юг» в Коломенском районе обработал 108 тысяч тонн, а КПО «Дон» в городском округе Кашира – 106 тысяч тонн отходов», - говорится в сообщении.

На северном комплексе стали привозить больше стекла и алюминия. В сентябре количество стеклобоя выросло на 15%, а алюминиевых банок увеличилось на 20% и составило более 2 тысяч тонн.

Работники комплекса отмечают, что сырье стало качественнее и чище. Это означает, что жители стали тщательнее сортировать отходы.