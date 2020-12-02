РИАМО - 2 дек. Пользователи социальных сетей скорбят о кончине народного артиста РФ Бориса Плотникова, который запомнился зрителям по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».
Плотников скончался на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции. Он сыграл множество ролей в театре и кино, преподавал на актерском факультете в ГИТИСе.
На странице Театра имени М. С. Щепкина отмечается, что Борис Григорьевич был подлинно русским, потрясающе интеллигентным кино- и театральным актером.
Олег Борисов рассказал, что в прошлом году он писал тотальный диктант в ГИТИСе, который диктовал Борис Плотников.
«Интересная тогда была встреча. Светлый человек. И очень строгий был...» - вспоминает пользователь.
Александр Ковалев признался, что любит работу артиста в фильме «Физики».
«К сожалению, из мужчин, блистательных исполнителей главных ролей в этой картине, не осталось никого», - добавил Ковалев.
Gummi Bear отметил в Twitter, что Плотников ушел из жизни последним из легендарного трио «Собачьего сердца».
IRINA LOGVI написала в своем микроблоге, что Плотников был очень совестливым человеком.
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