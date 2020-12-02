РИАМО - 2 дек. Пользователи социальных сетей скорбят о кончине народного артиста РФ Бориса Плотникова, который запомнился зрителям по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Плотников скончался на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции. Он сыграл множество ролей в театре и кино, преподавал на актерском факультете в ГИТИСе.

«Ушел Борис Плотников. Рано, очень рано... Он сыграл много ролей. Но знаете, если бы он даже сыграл всего две - Сотников в «Восхождении» и Борменталь в «Собачьем сердце» - он бы уже остался у нас в памяти. Эти роли - гениальны. Прощай, артист... Светлая память ... Спасибо за все...» - написала Лариса Светкина в соцсети «ВКонтакте».

На странице Театра имени М. С. Щепкина отмечается, что Борис Григорьевич был подлинно русским, потрясающе интеллигентным кино- и театральным актером.

«Наша сцена помнит Бориса Плотникова по Щепкинскому фестивалю. В 90-х он играл в Белгороде Барона в «На дне», Гарпагона в «Скупом» - все это были постановки Бориса Морозова, ставшие в свое время событиями театральной Москвы. Светлая память вам, потрясающий артист. Аплодируем», - добавляется в посте.

Олег Борисов рассказал, что в прошлом году он писал тотальный диктант в ГИТИСе, который диктовал Борис Плотников.

«Интересная тогда была встреча. Светлый человек. И очень строгий был...» - вспоминает пользователь.

Александр Ковалев признался, что любит работу артиста в фильме «Физики».

«К сожалению, из мужчин, блистательных исполнителей главных ролей в этой картине, не осталось никого», - добавил Ковалев.

Gummi Bear отметил в Twitter, что Плотников ушел из жизни последним из легендарного трио «Собачьего сердца».

IRINA LOGVI написала в своем микроблоге, что Плотников был очень совестливым человеком.