В этом году из-за пандемии многие крупные компании могут остаться без новогодних корпоративов: число гостей ограничили до 50, а время проведения – до 23:00. Хотя корпоративы не запретили полностью, веселиться придется в масках и с соблюдением дистанции. Альтернативой такому урезанному празднику могут стать онлайн-корпоративы. О том, как их организовать и провести, РИАМО рассказали специалисты event-агентств.
Платформы для онлайн-корпоратива
Еще с весны 2020, когда шла первая волна коронавируса, event-агентства активно используют онлайн-пространство для того, чтобы организовать удаленный праздник, который может быть ничуть не хуже праздника в режиме офлайн, уверяют они.
По словам, специалиста event-агентства «Мосивент» Анастасии Шаровой, существует множество вариантов для проведения онлайн-мероприятия.
Стриминговая платформа – трансляция видео в режиме реального времени или в записи с неограниченным числом участников (например, YouTube).
Платформа для видеоконференций и живого общения в прямом эфире – Skype, Zoom, WebEx. Этот вариант подойдет только для небольших мероприятий.
Многофункциональная платформа – специализированный сервис, где есть возможность видеотрансляции, размещения материалов, участия неограниченного числа людей в различных активностях – опросы, викторины, голосования.
Можно также совместить две площадки – выбрать подходящую платформу и использовать во время мероприятия дополнительные инструменты, например, Telegram-чат, страницу в Instagram, Skype и Zoom.
«Наиболее эффективной является многофункциональная платформа, поскольку она характеризуется высоким качеством видеотрансляции, высоким уровнем конфиденциальности и безопасности, а также обладает расширенным функционалом, позволяющим реализовывать любые запросы клиента по онлайн-мероприятиям», - считает Анастасия.
Основатель event-агентства «Абетель» Людмила Светочева тоже за проведение онлайн-мероприятий на специализированных платформах.
По ее словам, когда карантин только начался, первые мероприятия проводили в Zoom и Skype. Но с этими ресурсами стали возникать проблемы: некоторые компании запретили их использование в целях корпоративной безопасности, какие-то мероприятия невозможно было провести на этих платформах из-за количества участников или «подвисания».
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Как создать настроение
При организации онлайн-мероприятий event-агентства сталкиваются с проблемой невысокой вовлеченности участников.
«Желающих прийти на корпоративное мероприятие в ресторан и провести вечер в живом общении с коллегами гораздо больше, чем подключиться из дома к онлайн-мероприятию», - делится опытом Анастасия Шарова.
В агентстве «Мосивент» разработали «формулу успеха» для хорошего настроения участников онлайн-вечеринки и их высокой вовлеченности.
Необходимо провести предварительную работу до праздника – устроить конкурсы и челленджи в соцетях и на выбранной платформе, съемки видеоконтента с участием сотрудников компании.
Если на корпоративе будут конкурсы, то предварительное анонсирование призов и подарков простимулирует участие в мероприятии.
Главное правило онлайн-корпоратива, по мнению специалистов «Мосивент»: «Только о клиенте и только с участием клиента!»
Чтобы активизировать и вовлечь участников в процесс, необходимо заранее продумать интерактивную программу – игры, конкурсы, опросы.
«Безусловно, создать настроение в онлайне сложнее – мы не видим жесты, позы, радость и искры в глазах другого человека», - говорит Людмила Светочева.
По ее мнению, нужного настроения помогут добиться несколько вещей:
- одинаковые предметы одежды, реквизит для конкурсов и мастер-классов, которым необходимо заранее обеспечить участников онлайн-мероприятия;
- какая-то совместная активность участников корпоратива до праздника, например, подготовка песни, презентации, анимации. Все будут ждать результат, и это объединит людей;
- наличие диджея.
Конкурсы для онлайн-корпоратива
Специалисты event-агенств предлагают такой список мероприятий на онлайн-корпоратив:
1) Квиз, мафия, «Что, где, когда?» – интеллектуальные игры с вопросами на разную тематику, где возможно командное и индивидуальное участие;
2) Квест – командный вид развлечений, где для победы понадобятся эрудиция и умение нестандартно мыслить;
3) Специальный гость – приглашенный спикер с возможностью интерактива;
4) Тренинги – метод активного обучения и применение нового опыта;
5) Мастер-классы разной направленности – творческие, художественные, кулинарные, уроки красоты, школа сомелье или домашнего пивоварения – здесь может быть множество вариантов;
6) Конкурсы и соревнования между участниками;
7) Шоу-программы – развлекательные выступления артистов разных жанров;
8) Онлайн-фуршет – рассылка кейтеринг-боксов и напитков, в том числе алгоголя, для всех участников онлайн-мероприятия.
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Как выбрать ведущего
Анастасия Шарова советует обратить внимание на то, чтобы ведущий имел опыт проведения онлайн-мероприятий и умел держаться перед камерой – это может быть работа в прямом эфире или запись собственного блога.
По мнению Людмилы Светочевой, хороший офлайн-ведущий обычно хорош и в онлайне.
«Мы обкатывали программы и работу ведущих на своих семьях, друзьях, коллегах. Только после личного участия в такой программе понимаешь, какой ведущий лучше всего подходит для какой аудитории и задачи», - говорит она.
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Хороший интернет и генеральная репетиция
Для того, чтобы онлайн-мероприятие прошло гладко, важна предварительная работа. Специалисты советуют заранее обратиться в агентство и получить консультацию по срокам и исполнению выбранных задач.
«Различные работы могут потребовать срок от недели до нескольких месяцев», - говорит Анастасия Шарова.
Чтобы обеспечить техническую сторону онлайн-мероприятия и избежать накладок, необходимо соблюсти следующие пункты:
1) Быстрый интернет – лучше заранее обговорить с поставщиком услуг ваши запросы и обеспечить хорошую связь во время корпоратива;
2) Технический специалист, который будет сопровождать мероприятие, или модератор, который в нужное время подключит участников и будет отвечать на вопросы в чатах;
3) Проверка готовности – до начала мероприятия лучше протестировать соединение заранее, например, собрав небольшую тест-группу из числа участников.
4) Генеральная репетиция – репетиции и прогоны хороши не только в театрах, но и в организации онлайн-мероприятий. «Необходимо провести генеральную репетицию и прогон с тестированием всех технических служб и подключением трансляции в тестовом режиме», - советует Анастасия Шарова;
5) Хранение данных – после мероприятия все данные можно сохранить на облачном архиве, объем которого также нужно предварительно рассчитать;
6) Безопасность – нужно заранее подумать о том, как участники будут входить на мероприятие, с помощью каких логинов и паролей. В «Мосивент» советуют после завершения мероприятия удалить все фото, видео и презентации из Сети.
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