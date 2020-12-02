РИАМО - 2 дек. Около 4 тысяч световых конструкций заработают в Москве 14 декабря, еще мегаполис украсят свыше 1 тысячи наряженных елок, сообщила журналистам советник столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Виктория Боткова.

«К 14 декабря город будет готов к празднованию Нового года. На городских территориях появятся порядка четырех тысяч световых объемно-декоративных конструкций и более одной тысячи елей», - сказала Боткова.

Она добавила, что ели и декоративные конструкции будут установлены те же, что и в прошлом году. При этом некоторые конструкции и украшения появятся на новых территориях.

«Например, в том же формате будут оформлены Тверская улица, Манежная и Пушкинская площади - там будут масштабные крупно-габаритные арки. На Поклонной горе будет установлен большой световой шар размером 20 метров. Из новых мест - парк Северного речного вокзала, в нем будет установлена 12-метровая ель», - добавила Боткова.

Кроме того, новогоднее оформление получат парковые территории, популярные пешеходные зоны, транспортные узлы и магистрали.