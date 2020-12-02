РИАМО - 2 дек. Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения радужной пленки на поверхности воды в Москве-реке, она протянулась от Шелепихинского моста до моста Багратион, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства», - говорится в сообщении.

После проверки в ведомстве примут решение о прокурорском реагировании.

Ранее масляную пленку обнаружили в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко.