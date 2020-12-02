РИАМО - 2 дек. Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения радужной пленки на поверхности воды в Москве-реке, она протянулась от Шелепихинского моста до моста Багратион, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства», - говорится в сообщении.
После проверки в ведомстве примут решение о прокурорском реагировании.
Ранее масляную пленку обнаружили в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко.
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