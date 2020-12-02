РИАМО - 2 дек. На Москва-реке в районе набережной Тараса Шевченко локализовано масляное пятно, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

«По состоянию на 12:00 водная гладь на западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения масляного пятна работают два корабля ГУП «Мосводосток» и катер департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Бригады ГУП «Мосводосток» с берега обследуют русло реки вверх по течению, оголовки и водовыпуски на предмет источника поступления масляной пленки в акваторию.

Площадь загрязнения оказалась небольшой. Небольшой была и толщина масляной пленки. Поэтому существенного вреда Москва-реке не нанесено. Нарушителей ждет административная ответственность.