РИАМО - 2 дек. Памятная табличка может появиться на доме в Москве, где жил народный артист РФ Борис Плотников, сообщил РИАМО в среду председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Плотников скончался на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции. Одной из самых ярких его ролей стал доктор Борменталь в фильме «Собачье сердце».

«Потрясающий актер. Великолепные работы в фильмах «Восхождение», «Собачье сердце». Он великолепный партнер, замечательный театральный актер. Я думаю, что памятная доска должна быть на его доме. Если такое предложение поступит, то Мосгордума его, конечно, рассмотрит», - сказал Герасимов.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области, окончил Свердловское театральное училище и Уральский государственный университет. Играл на сцене Свердловского ТЮЗа, Московского театра сатиры, Центрального академического театра Советской Армии, Московского художественного театра имени А. П. Чехова, Москвского театра Олега Табакова.

Плотников также сыграл множество ролей в фильмах и сериалах, озвучивал мультфильмы и кинофильмы, преподавал в ГИТИСе на актерском факультете.​