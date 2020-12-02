РИАМО - 2 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обеспечение граждан РФ вакциной от новой коронавирусной инфекции Covid-19 является абсолютным приоритетом для властей, сообщает Газета.ru.
«На это нацелено внутреннее производство, которое уже разворачивается и будет обеспечивать потребности россиян», - говорится в сообщении.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали именно в России. «Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Также в центре «Вектор» разработали вторую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
2 ДЕКАБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Фармкомпания «Сбера» может стать единственным поставщиком вакцины от Covid‑19 в РФ. Никто кроме «Иммунотехнологий» не претендует на статус поставщика перспективной вакцины.
- Более 1 млн исследований на антитела к Covid‑19 сделали в Подмосковье. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС, и доступно всем жителям Подмосковья
- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.
- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)
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