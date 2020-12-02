РИАМО - 2 дек. За последние сутки в Подмосковье выявили 1148 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев превысило 113 тысяч, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 113 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Подмосковье скончались 2124 Covid-пациента.

На данный момент в Московской области провели свыше 1 миллиона тестов на наличие антител к Covid-19. Антитела к коронавирусу обнаружили у 22,8% обследованных. ИФА-тесты проводятся бесплатно по полису ОМС, исследование доступно всем жителям Подмосковья.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Фармкомпания «Сбера» может стать единственным поставщиком вакцины от Covid‑19 в РФ. Никто кроме «Иммунотехнологий» не претендует на статус поставщика перспективной вакцины.

- Более 1 млн исследований на антитела к Covid‑19 сделали в Подмосковье. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС, и доступно всем жителям Подмосковья

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.