РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Школьные автобусы поставили в две сельские школы подмосковного Подольска для перевозки детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«1 декабря в среднюю общеобразовательную школу поселка МИС и Сынковскую среднюю общеобразовательную школу поставлены школьные автобусы модели «Газель» (ГАЗ-А69R33-1050) на 20 посадочных мест, оснащенные для перевозки детей», - говорится в сообщении.

Автобусы были приобретены в рамках реализации мероприятия «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы.

«Новые автобусы позволят школам организовать дополнительные рейсы по подвозу детей с учетом начала уроков в школе», — поясняется в материале.