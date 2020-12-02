РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В подмосковных Люберцах в МосОблЕИРЦ обсуживается порядка 170 тысяч абонентов, 1 декабря Центральный офис посетило порядка 160 человек, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий проинспектировал работу Центрального офиса МосОблЕИРЦ. Он находится по адресу: Октябрьский проспект, дом 5.

«В Центральном офисе спокойная, тихая атмосфера. Вчера посетило офис порядка 160 человек - это немало, но было время, когда офис посещало в день и 300 человек, потому что были неточности начисления. Еще допускаются ошибки в силу разных причин, где-то неправильно машина считает, где-то неправильно данные вводят. Если жители будут нуждаться в еще офисах МосОблЕИРЦ, мы будем открывать еще для того, чтобы люди могли в шаговой доступности подойти и любой вопрос уточнить», - сказал Ружицкий.

По его словам, в МосОблЕИРЦ на сегодняшний день порядка 170 тысяч абонентов.

«Желательно, чтобы вопросов у жителей не было по начислению. Это не просто, но мы к нему идем. Все меры безопасности в период коронавирусной инфекции соблюдаются», - завершил глава.