РИАМО - 2 дек. В системе первичной медицинской помощи в Подмосковье не хватает порядка 150 специалистов-онкологов, заявил заместитель министра здравоохранения Московской области Руслан Кошелев.

«В реальной ситуации в первичных онкологических кабинетах Подмосковья работает 149 онкологов, что составляет 49,8% от рекомендуемой штатной численности врачей», — сказал Кошелев в ходе круглого стола Мособлдумы, посвященного лечению онкологических заболеваний в регионе.

Он подчеркнул, что в 67% случаев время ожидания приема на сегодня составляет до трех дней, а в 2% случаев — от 10 до 14 дней.

При этом стационарные отделения Московской области полностью укомплектованы необходимыми кадрами, добавил Кошелев.

Ранее Кошелев сообщил, что 123 тысяч упаковок лекарств для лечения онкозаболеваний закуплено в Подмосковье в 2020 году.