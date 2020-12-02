РИАМО - 2 дек. В Центральном парке подмосковного Реутова стартовала акция «Почта Деда Мороза», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В парках Московской области открылась «Почта Деда Мороза». Жители Реутова могут оставить послание в ящике, который установили в Центральном парке слева от сцены», - говорится в сообщении.

Отправить обращение к волшебнику можно до 20 декабря. Письма, опущенные детьми в ящик, доставят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг организаторы акции – сотрудники министерства благоустройства Московской области и фонда «Путь детства».

Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко добавила, что юные жители городского округа традиционно принимают активное участие в новогодней акции.