РИАМО - 2 дек. Сотрудниками Госадмтехнадзора Подмосковья с начала года устранили свыше 740 нарушений в содержании средств наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства региона.

«С начала 2020 года в результате спецоперации «Свет» в Подмосковье по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 743 нарушения в содержании средств наружного освещения в различных муниципальных образованиях Московской области», - сказал начальник надзорного ведомства Московской области Олег Баженов.

Лидерами по количеству устраненных нарушений стали городские округа Химки, Подольск, Одинцовский, Коломна, Дмитровский, Пушкинский, Клин и Богородский.

Плановая спецоперация «Свет» направлена на наблюдение за состоянием, а также содержанием объектов наружного освещения на территориях муниципальных образований Московской области.