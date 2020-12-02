РИАМО - 2 дек. Центр амбулаторной онкологической помощи (АОП) откроют в декабре в подмосковном Подольске, этот центр будет обслуживать юг региона, сообщил заместитель министра здравоохранения Московской области Руслан Кошелев.

В 2020 году в регионе были открыты центры АОП в Коломенской центральной районной больнице и в Одинцовской центральной больнице, уточнил Кошелев.

«В декабре 2020 года планируется к открытию центр амбулаторной онкологической помощи на базе Подольской городской клинической больницы», - сказал Кошелев.

Он отметил, что центр будет обслуживать юг Подмосковья.