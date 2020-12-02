РИАМО - 2 дек. Возведение Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московском регионе планируют завершить на 90% до конца этого года, сообщает ТАСС.

«В этом году 90% ЦКАД будет закончено. Останется маленький участок - 25 километров - поедет до 1 июля следующего года», - сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Совете Федерации.

В начале ноября в Московской области было запущено движение по самому длинному участку трассы - ЦКАД-3. Его длина составляет порядка 106 километров. Минимальная стоимость проезда по данному участку по транспондеру для легковых автомобилей составляет 255 рублей, для грузовых - 830 рублей.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность дороги составит 336,5 километров. Трасса проходит параллельно А-107 «Московское малое кольцо» («Малая бетонка»). Проект строительства ЦКАД разделен на пять пусковых участков.​​