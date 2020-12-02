РИАМО - 2 дек. Народный артист РФ Борис Плотников умер на 72 году жизни от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Актер известен по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», - сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Плотников преподавал в ГИТИСе на актерском факультете.​

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Актер окончил Свердловское театральное училище и Уральский государственный университет.

Сначала он работал в Свердловском ТЮЗе, а в 1978 году начал играть на сцене Московского театра сатиры. Также работал в Центральном академическом театре Советской Армии, Московском художественном театре имени А.П. Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

Артист написал книгу «Моя надежда, мука и награда…», сыграл множество ролей в фильмах и сериалах, озвучивал мультфильмы и кинофильмы.​