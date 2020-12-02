РИАМО - 2 дек. Более 15 тысяч случаев онкологических заболеваний выявили в Подмосковье в 2020 году, сообщил заместитель министр здравоохранения Московской области Руслан Кошелев.

«За январь - сентябрь (2020 года - ред.) в Московской области впервые выявлено 15,2 тысяч случаев злокачественных образований, из них 44% случаев у мужчин. На 1 октября на учете стоит 217 тысяч человек», - сказал Кошелев.

Он отметил, что контингент больных со злокачественными образованиями увеличился на 3% от населения Московской области. Под диспансерным наблюдением находятся 137,5 тысяч пациентов, что превышает показатель 2019 года на 1,5%.

При этом показатель смертности, по данным Росстата, за девять месяцев составил 162,8 случаев на 100 тысяч населения. Целевой показатель - не более 170 случаев.

«Одним из основных показателей является степень распространенности процесса на момент диагностики. На 1 октября 2020 года: первая-вторая стадия - 58% (в 2019 году цифра была 55,8%), третья стадия - 20,7% (в 2019 году — 19,7%), четвертая стадия - 21,3% (в 2019 году —17,4%)», - заключил Кошелев.