РИАМО - 2 дек. Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией городского округа Химки закона о защите конкуренции, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС России по Московской области поступили многочисленные жалобы от физических лиц – жителей городского округа Химки, депутатов городского округа и хозяйствующих субъектов на действия администрации на рынке управления многоквартирными домами.

«Управлением было вынесено решение о нарушении администрацией антимонопольного законодательства путем издания постановления и дальнейшего бездействия и непроведения конкурса по отбору управляющей многоквартирными домами компании, которым МУП «Жилищник городского округа Химки» предоставлена муниципальная преференция в виде права управления многоквартирными домами без проведения установленного законом конкурса», - говорится в сообщении.

Выдано обязательное для исполнения предписание, по нему администрации придется отменить постановление, провести в отношении многоквартирных домов открытый конкурс по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами, если не будет принято иное законное решение по выбору управляющей организации.

В администрации с решением не согласились и обратились в суд. Арбитражный суд Москвы отказал администрации городского округа Химки в удовлетворении требований и подтвердил законность решения и предписания Московского областного УФАС России.