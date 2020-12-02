РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 дек. Спортсмены из Котельников заняли призовые места на соревнованиях по вольной борьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Мытищах прошло первенство города по вольной борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных городов, включая Москву, Калининград, а также Московскую, Ивановскую и Ярославскую области.

«Спортсмены МАУ СШ «Котельники» добились следующих результатов: 1 место - Артем Сутормин; 2 место - Егор Баев; 3 место - Тимур Юнусов, Ефим Ланин, Ясер Хайдари. Поздравляем спортсменов и их тренеров: Виталия Самсонова и Алексея Просветова», - говорится в сообщении.