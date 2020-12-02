РИАМО - 2 дек. В московском спорткомплексе «Лужники» 4 декабря откроют каток, площадь которого составляет 16 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы СК.

С утра на катке будут тренироваться конькобежцы и хоккеисты, а во второй половине дня — все желающие.

«Для комфортного пребывания на катке в «Лужниках» предусмотрено все. Переобуться можно в теплом павильоне с запирающимися шкафчиками. Здесь же есть прокат и заточка коньков. Всего в прокате более 4 тысяч пар фигурных и хоккейных коньков — с 25-го по 48-й размер», — говорится в сообщении.

Тем, кто еще не умеет кататься, помогут тренеры, один сеанс с тренером длится час. За это время специалист объяснит и покажет основные приемы катания на коньках. А малышей на катке «поддержит» детский игрушечный помощник Пингвин.

Рядом с катком расположено кафе, в меню которого много разнообразных блюд и согревающих безалкогольных напитков.

Каток будет работать каждый день, кроме понедельника. Два сеанса будут проводить в будние дни — с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:00. Три сеанса организую по выходным, праздникам и в школьные каникулы — с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00, с 20:00 до 22:30.

Для взрослых билет на каток стоит 400/500 рублей (будни/выходные и праздничные дни), для детей — 200/250 рублей соответственно. Персональная тренировка на катке будет стоить 1,5 тысячи рублей в час. Вход для малышей от трех до шести лет в будни бесплатный. Дети до 13 лет могут посещать каток только в сопровождении взрослых.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции на катке будут соблюдать все требования санбезопасности. При входе у всех посетителей измерят температуру. В раздевалке всем нужно быть в маске и перчатках.

Каток в «Лужниках» находится в 5 минутах ходьбы от станции метрополитена «Воробьевы горы». Рядом с катком есть просторная парковка для машин.