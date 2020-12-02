РИАМО - 2 дек. Прокуратура ТиНАО Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней женщины и 36-летнего мужчины, которые обвиняются в создании деструктивной религиозной организации и вымогательстве, дело направлено в Одинцовский горсуд, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

По данным следствия, с 2009 по 2019 год обвиняемые руководили религиозной организацией, деятельность которой была сопряжена с психологическим насилием над гражданами.

«Кроме того, под видом оказания услуг по проведению индивидуальных и групповых тренингов по личностному росту злоумышленники входили в доверие к своим клиентам и получали от них информацию конфиденциального характера. Затем угрожали распространением данной информации и требовали деньги», — говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба, причиненного гражданам действиями участников организованной группы, превышает 40 миллионов рублей. В ходе расследования у обвиняемых изъято и арестовано имущество на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.