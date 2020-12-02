РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Юные люберчане могут записаться на бесплатные тренировки по хоккею с мячом, которые проходят на стадионе «Урожай», говорится в сообщении спорткомитета администрации городского округа Люберцы.

«Приглашаем на тренировки мальчиков 2005 - 2011 годов рождения. Занятия проходят под руководством квалифицированного инструктора по спорту Виктора Борисова», - говорится в сообщении.

Расписание занятий: вторник с 16:00 до18.00, четверг с 16:00 до18:00. Место проведения тренировок: поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 15А (стадион «Урожай»). По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (495)558-61-03.