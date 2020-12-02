РИАМО - 2 дек. В Подмосковье до конца текущего года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируют ввести в эксплуатацию 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новые объекты здравоохранения появятся в девяти городских округах. Три ФАПа построят в Лотошине, по два — в Клину и Коломне, по одному – в Орехово-Зуевском и Раменском округах, а также в Шаховской, Серпухове, Солнечногорске и Шатуре.

«В настоящее время один ФАП — в деревне Яковское Каширы — уже введен в эксплуатацию. Еще на пяти объектах строительные работы полностью завершены, по семи — работы в завершающей стадии», — отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов завершено в селе Ульянино в Раменском округе, Пирочи и Октябрьское в Коломне, деревне Бережки в Солнечногорске и деревне Пущино в Серпухове.

Все пункты будут оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медработника и его семьи. Каждый из объектов будет обслуживать от трех до десяти близлежащих деревень, при этом в летние месяцы число пациентов может увеличиваться в два-три раза за счет дачников.