РИАМО - 2 дек. Проект планировки микрорайонов 15Б-16Б в районе Богородское на востоке Москвы утвердили, площадь проектируемой территории составляет 41,62 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Главная цель программы реновации – не только улучшить жилищные условия москвичей, но и сделать город более удобным для жизни и работы. В микрорайонах 15Б-16Б района Богородское появятся современные кварталы с дворами без машин, общественными пространствами, качественной инфраструктурой и интересными архитектурными решениями», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что ландшафтно-планировочную структуру, предложенную авторами проекта, сформировали с учетом исторического каркаса бывшей деревни Богородское. Также проектом предусмотрено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, современного детсада и школы на 175 и 500 мест соответственно. Их строительство планируют начать вместе с возведением жилых домов, чтобы к моменту заселения жителей они были сданы под ключ.

По причине того, что дворы частично или полностью закроют от въезда машин, предполагается распределить парковочные места вдоль улиц, в подземной части жилой застройки, а также на иных территориях общего пользования для того, чтобы местные жители смогли парковать свои машины рядом с домом. Проектом предполагается комплексное благоустройство территории, а также полная модернизация инженерной инфраструктуры.

В частности, в районе застройки появятся дополнительные общественные пространства, предназначенные для отдыха.

«В результате реализации проекта в микрорайонах 15Б-16Б должны появиться новые скверы, спортивные и детские площадки с песочницами, качелями, каруселями и игровыми комплексами, места для активного отдыха с оборудованием для разных возрастных групп», - отметила директор государственного автономного учреждения «НИиПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова.

Изменения в транспортной инфраструктуре предполагают повышение доступности транспорта, появление новых автобусных маршрутов в микрорайоне, реконструкции участков Кузнецовской, первой Мясниковской, 3-й Гражданской, Игральной и 1-й Прогонной улиц, а также Миллионной улицы, включая трамвайное полотно. Строительство новой улицы организуют с целью соединить Игральную с первой Мясниковской.

Улицы, которая связала бы Краснобогатырскую и Кузнецовскую, не будет. Отказ от ее строительства связан с просьбами местных жителей. Теперь на месте планируемой улицы сохранятся уже существующие открытые автостоянки, а также детские и спортивные площадки.