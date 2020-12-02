РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Свыше 18,4 тысячи пенсионеров из подмосковного Красногорска получают дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«В городском округе Красногорск меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают более 18 460 граждан старше 70 лет» - сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

В целом в регионе такую компенсацию получают более 66,5 тысячи пенсионеров.

«В региональном бюджете на предоставление данной компенсации предусмотрено 129,5 миллиона рублей», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50% компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – 100% компенсацию. Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.