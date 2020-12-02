РИАМО - 2 дек. За последние сутки в Москве выявили 5191 случай заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе зарегистрировано 617 439 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в столице умерли 75 пациентов, а 6575 человек вылечились от инфекции. Общее число умерших на текущий момент составляет 9053, а выздоровевших — 464 984.

В России за сутки выявлено 25 345 новых случаев коронавируса. Вылечились за сутки 26 882 пациента, скончались 589 человек.

Общее число случаев заражения Covid-19 в РФ на текущий момент составляет 2 347 401. За весь период умерли 41 053 человека, выздоровели 1 830 349 пациентов.

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Текстовая трансляция

2 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.