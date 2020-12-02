РИАМО - 2 дек. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил два займа для реализации проектов в Московской области, льготные кредиты получат компании «Артпласт» из Серпухова и «ДСК Стройконструкция» из Королева, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компании «Артпласт» одобрен льготный займ по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития» на реализацию проекта по запуску производства экологически чистых бумажных пакетов, которые востребованы в медицинских учреждениях, предприятиях общепита, строительстве, быту, коммунальном и сельском хозяйстве.

«В настоящее время компания ежемесячно производит более тысячи тонн упаковочной продукции из полиэтилена. Общий бюджет инвестпроекта составляет 96,9 миллиона рублей, из которых 31,5 миллиона рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 13,5 миллиона рублей – в виде займа от Государственного фонда развития промышленности Московской области», – говорится в сообщении.

«ДСК Стройконструкция» станет вторым получателем льготного займа, с помощью которого предприятие целиком перезапустит работу действующего завода по выпуску большеразмерных клееных деревянных конструкций.

Модернизация оборудования позволит увеличить производительность, повысить качество изготавливаемой продукции, сократить отходы и увеличить ассортимент. Общий объем инвестиций в проект составит 109,7 миллиона рублей, из которых 54,8 миллиона рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Московская область занимает первое место по объему средств, полученных предприятиями одного субъекта РФ из Федерального ФРП. С начала года займы получили уже 30 подмосковных компаний на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей. Кроме того, в областном фонде развития промышленности льготные кредиты получили 8 предприятий на сумму свыше 354 миллионов рублей», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.