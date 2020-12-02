РИАМО - 2 дек. Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, в каком случае Covid-пациентам необходимо пройти лечение в стационаре, передает Федеральное агентство новостей.

«При наличии эндокринных заболеваний, например, диабета, лучше человеку госпитализироваться. То же самое с онкологией, поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет», — сказал Онищенко.

Кроме того, стационарное лечение нельзя исключать, если пациент находится в тяжелом состоянии.

Также специалист прокомментировал инцидент в Новосибирске, где, по данным СМИ, пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медпомощи. По словам депутата, в таком случае медикам необходимо было взвесить все «за» и «против», и после принять решение.

«Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — отметил он.​

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2 ДЕКАБРЯ

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