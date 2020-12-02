РИАМО - 2 дек. В 2021 году школа «Самбо-70», рассчитанная на 1125 учеников, будет введена в эксплуатацию в поселении Сосенское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В непосредственной близости от ЖК «Москвичка» продолжается строительство общеобразовательной школы со спортивным уклоном «Самбо-70». Здание, возводящееся на внебюджетные средства, планируется построить уже в следующем году», — сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что ученики не только разместятся в просторных и оборудованных классах, им также будет доступно изучение основ обработки дерева и металла, иностранных языков, информатики, кулинарии. В учреждении разместятся спортивные и актовые залы и два бассейна длиной дорожек 10 и 25 метров, также есть медиатека и библиотека.

Требования противопожарной безопастности и доступность для маломобильных граждан соблюдены. В рамках проекта обеспечено эффективное использование площадей, а также комфортное обучение.

«Всего же до конца 2024 года инвесторы в ТиНАО планируют построить более 100 детских садов и школ», — отметил Жидкин.

Он добавил, что с ростом населения в новой Москве, растет и спрос на места в детских садах, школах. К 2035 году в новых округах планируют ввести порядка 300 детских садов и 170 школ.