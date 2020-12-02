РИАМО – 2 дек. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусной инфекцией, сообщает kp.ru.

«Об этом сообщил вице-спикер Яцкин», - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Он также находится на самоизоляции, а болезнь протекает в легкой форме.​

С начала пандемии в России выявлено 2 322 056 случаев Covid-19, скончались 40 464 пациента, выздоровели 1 803 467 человек.​

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Текстовая трансляция

2 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.