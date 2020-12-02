РИАМО - 2 дек. Первого декабря по западу Московской области лежал атмосферный фронт, который также добавил снега на западе и в центре столицы, больше всего осадков выпало в Клину – до 9% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За день в Клину в виде снега выпало 5 миллиметров осадков, в Можайске и Новом Иерусалиме - по 3 миллиметра, в Тушине и Балчуге - по 1 миллиметру», - говорится в сообщении.

Утром в среду сугробы в столице немного подросли, на ВДНХ и Балчуге стало 3 сантиметров снега, в МГУ - 5 сантиметров, в Тушине - 2 сантиметров.

По Подмосковью больше всего снега лежит в Можайске - 10 сантиметров, в Волоколамске - 9 сантиметров, в Клину - 7 сантиметров, в Новом Иерусалиме - 6 сантиметров. На восточных и юго-восточных территориях Московской области снежный покров не сформировался.

В ближайшие 5-7 дней ситуация со снегом в Московском регионе существенно не изменится.

Норма по количеству осадков в декабре в регионе составляет 56 миллиметров.