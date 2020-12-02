Алексей Кудрин РИАМО - 2 дек. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, сообщает Nation News.

Информацию об этом Кудрин опубликовал на своей странице в Twitter.

«Зацепило и меня», —​ отметил глава Счетной палаты.

Он также попросил граждан России быть аккуратными и беречь себя. Сам он находится на самоизоляции.​

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2 ДЕКАБРЯ

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