Алексей Кудрин РИАМО - 2 дек. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, сообщает Nation News.
Информацию об этом Кудрин опубликовал на своей странице в Twitter.
«Зацепило и меня», — отметил глава Счетной палаты.
Он также попросил граждан России быть аккуратными и беречь себя. Сам он находится на самоизоляции.
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2 ДЕКАБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.
- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)
- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.
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