РИАМО - 2 дек. Согласно данным Центробанка России, наличная денежная масса в ноябре стала сокращаться, в стране восстанавливаются докризисные тенденции оборота средств, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Впервые с введения коронавирусных ограничений россияне предпочитают использовать безналичные расчеты. Отток бумажных денег из расчета составил 41,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Спрос на наличность резко вырос в феврале текущего года. Пиковое значение зафиксировано в марте — тогда переток средств в купюры оценили более чем в 700 миллиардов рублей.

В ноябре объем наличных не только не вырос, но и символически уменьшился. В Центробанке связали это с изменившейся реакцией граждан на пандемию и отсутствием жестких ограничений, которые весной стимулировали запасаться наличными и забирать деньги из банков. ​