РИАМО - 2 дек. Следующий снегопад в столице может пройти в пятницу и субботу, в столице будет преобладать минусовая температура, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве небольшой снег возможен только в пятницу-субботу, а преобладающая дневная температура составит минус 2-4 градуса», — говорится в сообщении.

Московский регион окажется на дальней периферии морозного антициклона, поэтому похолодание здесь прогнозируется умеренное.

Температура будет в климатических рамках декабря.