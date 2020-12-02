РИАМО - 2 дек. В подмосковных Мытищах задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело девочки обнаружили в съемной квартире. Смерть младенца наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

«Установлена гражданка одного из соседних государств 1990 года рождения, которая, находясь на 38-й неделе беременности, самостоятельно родила ребенка в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия», — говорится в сообщении.

В настоящее время женщина задержана, ее допрашивает следователь.