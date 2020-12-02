РИАМО - 2 дек. Роспотребнадзор опечатал кальянную «Мята Platinum» на Цветном бульваре за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

«Заведение работало в нарушение указа мэра о запрете работы кальянных в Москве. В помещениях не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения коронавируса», — сказал Мустафаев.

По его словам, в кальянной не проводили обеззараживание воздуха и контактных поверхностей. Также отсутствовали дезинфекционные средства, а уборку помещений проводили сотрудники соседнего ресторана.

Юрлицу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.