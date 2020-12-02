РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Несовершеннолетнего осудили в подмосковном Красногорске за попытку продать наркотики в крупном размере, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего, который совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - говорится в сообщении.

Установлено, что не позднее 16 августа 2020 года несовершеннолетний приобрел в интернете не менее 182 пакетиков с застежкой зип-лок, которые впоследствии, до момента изъятия 19 августа сотрудниками правоохранительных органов, хранил у себя в жилище для дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц. В пакетиках было наркотическое вещество - мефедрон (4-метилметкатинон).

«Осужденный полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и раскаялся в содеянном», - отмечается в материале.

Надзор за расследованием уголовного дела и поддержание государственного обвинения обеспечено Красногорской городской прокуратурой.