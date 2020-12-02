РИАМО - 2 дек. В финал конкурса «Студент года - 2020» вышли 23 студента из столицы, конкурс пройдет со 2 по 6 декабря, всего в нем примут участие 1 тысяча студентов из 66 регионов страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Студент года» — это конкурс для активных и любознательных, для тех, кто не боится нового, с уверенностью смотрит в завтрашний день и своими поступками пишет новую историю Москвы. <…> «Студент года» — это состояние души, это удивительная гармония достижений, результатов и устремлений студенчества к новым вершинам и свершениям», - сказала руководитель московской делегации Наталья Паринова.

Всего в премии представлено 13 номинаций для студентов высших учебных заведений и 10 для учеников школ и профессиональных образовательных организаций. В них также есть индивидуальные номинации, например, «Председатель совета обучающихся года», «Интеллект года», «Общественник года» и так далее.

В финале участникам предстоит принять участие в тестированиях, мастер-классах и даже дебатах.

По итогам лауреатов и победителей наградят памятными и ценными призами, а также пригласят для очного участия в 2021 году в образовательной смене «Студент года» в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Кроме того, участие в конкурсе можно записать в свое резюме, что поможет в дальнейшем устройстве на работу.

Российская национальная премия «Студент года» была учреждена в 2014 году. ​